Haberler

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçmesi kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de alkollü bir sürücünün otomobili refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucu bir yaya son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve yaya geçidinde bekleyen bir kişinin son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.T. idaresindeki 22 DS 659 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti, ardından kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası uygulandı.

Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçtiği, bu sırada yaya geçidinde bekleyen kişinin üzerine gelen araçtan korunmak için yere yattığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
UNRWA merkezine baskın: BM bayrağı indirildi, İsrail bayrağı çekildi

İsrail'den BM'yi kızdıracak hareket! Kendi bayraklarını astılar
title