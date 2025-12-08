Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp karşı şeride geçmesi kamerada

Edirne'de otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve yaya geçidinde bekleyen bir kişinin son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.T. idaresindeki 22 DS 659 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti, ardından kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye para cezası uygulandı.

Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçtiği, bu sırada yaya geçidinde bekleyen kişinin üzerine gelen araçtan korunmak için yere yattığı anlar yer alıyor.