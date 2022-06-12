Edirne'de alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

Edirne'de alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı Edirne'de alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edirne'de alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. S.T. idaresindeki 10 HK 146 plakalı otomobille S.Ş. yönetimindeki 22 DA 668 plakalı otomobil, Karaağaç Mahallesi Ortaköy Caddesi'nde çarpıştı. S.T. idaresindeki otomobil daha sonra park halindeki 22 AAC 114 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerden S.T'nin alkollü olduğu belirtildi. AA / Ogün Kurkan - Güncel Edirne Güncel Haberler

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