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Edirne'de Alkollü Sürücülere Ceza

Edirne'de Alkollü Sürücülere Ceza
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Edirne'de yapılan denetimde alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyetine el konulurken, ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Denetimlerde toplamda 43 bin lira ceza uygulandı.

Edirne'de kontrol noktasından kaçmaya çalışan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Karaağaç Mahallesi'nde Meriç Köprüsü mevkisinde 15 ekip 40 personelle denetim gerçekleştirildi. Denetimde 200 kişi sorgulandı, 149 araç kontrol edildi.

Polis ekipleri, denetim noktasına yakın bir noktada durup geri manevra yapan bir otomobili takibe aldı. Aracı durduran ekipler, sürücünün 1.52 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücünün ehliyetine el konuldu, para cezası uygulandı.

Öte yandan içerisinde arama yapılan hafif ticari araçta ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü polis merkezine götürüldü.

Denetimde alkollü araç kullanan 2 sürücüye toplam 43 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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