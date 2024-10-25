Edirne'de Alkollü Sürücüler Arasında Kafa Kafaya Çarpışma

EDİRNE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hasarlı kazada, her iki sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, sabaha karşı Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'nde meydana geldi. A.D. idaresindeki 22 PF 515 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 34 JG 2149 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, park halindeki araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücülerin yapılan kontrollerinde A.D.'nin 0.81 promil, M.Y'nin ise 0.69 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.