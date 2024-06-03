Edirne'de alkollü sürücü trafik denetiminde çekiciye yüklenerek götürüldü

Edirne'de trafik denetiminde sürücüsü alkollü yakalanan çekici bir başka çekiciye yüklenerek götürüldü, sürücünün ehliyetine el koyuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde hem asayiş hem de trafik yönünden denetimlerini sürdürüyor.

Kocasinan Mahallesi'ndeki denetimlerde bir çekici sürücüsü alkollü çıktı.

Sürücünün ehliyetine el koyuldu.

Çekici ise bölgeden bir başka çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı.