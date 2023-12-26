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Edirne'de Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı

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Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, polis aracına çarptıktan sonra gözaltına alındı. Kazada yaralanan olmadı.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, ardından polis aracına çarpan alkollü sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 59 DB 554 plakalı otomobili kent girişindeki kontrol noktasında durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Takibe alınan aracın sürücüsü, kent merkezinde trafik ışıklarında ekiplerden geri giderek kaçmaya çalışırken kendisini takip eden sivil polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı, sürücü M.G. gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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