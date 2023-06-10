Edirne'de alkollü sürücü kontrolünden çıkan otomobil gişelere çarptı ve alev aldı

Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TEM yolunda gişelere çarparak alev aldı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kazım K., 1.84 promil alkollü çıktı.

EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TEM yolunda gişelere çarparak alev aldı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kazım K., 1.84 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Edirne gişelerinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine gitmekte olan Kazım K. yönetimindeki 81 BH 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelere çarptı. Sürücüsünün kendi imkanıyla çıktığı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

OTOMOBİLİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Otomobilin gişelere çarpıp alev aldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazım K.'nın 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)