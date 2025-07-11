Edirne'de Alkollü Sürücü 'Dur' İhtarına Uymayınca Yakalandı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Karaağaç Mahallesi'nde Terörle Mücadele ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekiplerce kovalamacayla yakalanan sürücü, denetim noktasına getirildi.

Yapılan ölçümde 2.80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 48 bin lira para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

Araç yediemin otoparkına çekildi.