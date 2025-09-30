Haberler

Edirne'de Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 28 Bin Lira Ceza

Edirne'de Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 28 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen trafik denetiminde alkollü motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira ceza kesildi. Dron destekli denetimlerde, kask takmayan sürücü ve yolcunun yanı sıra alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza verildi.

Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira ceza kesildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli gerçekleştirilen denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, sivil ekiplerin ihbarı üzerine resmi ekiplerce kontrol noktasında durduruldu.

Ekipler, sürücü ve yolcunun kask takmadığı 22 ADE 560 plakalı motosikleti de durdurdu.

Yapılan ölçümde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ihlalleri nedeniyle 28 bin 937 lira ceza kesildi ve motosiklet otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Güllü'nün düştükten sonraki ilk anını komşusu anlattı: Yanına koştum
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.