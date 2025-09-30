Edirne'de Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 28 Bin Lira Ceza

Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira ceza kesildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Dron destekli gerçekleştirilen denetimde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, sivil ekiplerin ihbarı üzerine resmi ekiplerce kontrol noktasında durduruldu.

Ekipler, sürücü ve yolcunun kask takmadığı 22 ADE 560 plakalı motosikleti de durdurdu.

Yapılan ölçümde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ihlalleri nedeniyle 28 bin 937 lira ceza kesildi ve motosiklet otoparka çekildi.