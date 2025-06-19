Edirne'de Alkollü Araç Kullanan Sürücüye 2 Yıl Ehliyet Ceza

Edirne'de alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu, 9 bin 237 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostan Pazarı Caddesi'nde gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan alkol testinde, sürücü B.G'nin 62 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 237 lira idari para cezası uygulanırken, ekipler B.G'nin daha önce de aynı nedenle ehliyetine el konulduğunu belirledi.

İkinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.