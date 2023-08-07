Edirne'de Alkollü Araç Kullanan Sürücülere İşlem Yapıldı

Edirne'de alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüler hakkında işlem yapılarak ceza kesildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetiminde alkollü sürücüler tespit etti ve cezai işlem uyguladı. Aynı zamanda Edirne'de bir motosikletin çalınması ve bir aracın aküsünün çalınması olayları da yaşandı.