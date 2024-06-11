Edirne'de alışveriş merkezi otoparkında çıkan yangın söndürüldü
Edirne'deki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri ve güvenlik görevlileri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin bazı bölümlerine duman sızdı ve bazı güvenlik görevlileri ile ziyaretçiler dumandan etkilendi.
Edirne'de bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında yanan araç söndürüldü.
Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin kapalı otoparkında park halindeki 34 CLY 047 plakalı otomobil henüz tespit edilmeyen nedenden yandı.
Güvenlik görevlileri itfaiyeye haber ederek, yangın tüpleriyle de müdahale etti.
İtfaiye dar alan müdahale aracıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Duman alışveriş merkezinin bazı kesimlerine sirayet etti.
Dumandan etkilenen güvenlik görevlileri ile bazı ziyaretçiler ambulanslarda tedavi edildi. Bir güvenlik görevlisi ise hastaneye sevk edildi.
Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun bilgi aldı.