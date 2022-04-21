Akaryakıt istasyonundan para ve cep telefonu gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kar maskeleriyle geldikleri akaryakıt istasyonundan para, cep telefonu ve sigara gasbeden 3 şüpheli tutuklandı.

İstasyona 19 Şubat'ta kar maskeleri ve silahla gelen şüpheliler, bir miktar para, sigara ve bir çalışanın cep telefonunu alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İnceleme sonrası kimlikleri belirlenen şüpheliler S.K, O.S ve E.G, ilçede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.K'nin istasyonunun eski çalışanı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan gasp, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Güncel