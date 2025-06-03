Edirne'de Aile Yılı Kapsamında Söyleşi Düzenlendi

Edirne'de Aile Yılı Kapsamında Söyleşi Düzenlendi
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Edirne Valiliği tarafından düzenlenen söyleşide, aile kurumunun karşılaştığı tehditler ve aile bağlarının zayıflaması ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, bireyselleşmenin aile yapısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Edirne Valiliğince "Aile Yılı" kapsamında söyleşi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen söyleşide, küresel değişim ve dönüşüm ile birlikte aile kurumunun ciddi tehdit ve risklerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aile içindeki bağların zayıflamasının çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm aileyi etkilediğini belirten Tohumcu, "İnsanları yalnızlaştıran bireyselleşmenin teşvik edilmesi gibi pek çok faktör aile yapısını olumsuz etkilemektedir." dedi.

Tohumcu, ailenin güçlendirmesine yönelik Aile Yılı Eylem Planı kapsamında tüm paydaşların katılımıyla etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından aile danışmanı ve yazar Serhat Yabancı bir sunum gerçekleştirdi.

Söyleşiye Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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