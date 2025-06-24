Edirne'de Aile Yılı Kapsamında Eğitim Düzenlendi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı kapsamında Meriç ilçesinde eğitim düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Özel Hanife Ağyüz Bakım Merkezi personeline yönelik eğitimde, sosyolog Fatma Acar ile psikologlar Tahir Kuru ve Ayşe Şamlıoğlu, engelli bireylerin hakları, aile ve iletişim ile öfke kontrolü başlıklarında sunum yaptı.

Eğitimlerin süreceği belirtildi.

Eğitim öğretim yılı değerlendirildi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonu müdürler kurulu toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Lisesi Konferans Salonu'ndaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz başkanlık etti.

Toplantıya kent merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel okulların temsilcileri katıldı.

Eğitim öğretim yılının değerlendirildiği toplantıda, okul ve kurumlarda yaz döneminde planlanan çalışmalar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, özverili çalışmaları dolayısıyla yönetici, öğretmen ve çalışanlara teşekkür ederek verimli bir yaz dönemi temennisinde bulundu.

Havsa'da Huzur Toplantısı yapıldı

Havsa'da Huzur Toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen toplantıya mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve Edirne Valiliği Roman Saha Koordinatörü Özcan Kalkar'ın da yer aldığı toplantıda, asayiş ve huzurun sağlanması için yapılan çalışmalar hakkında muhtarlar ve vatandaşlara bilgi verildi.