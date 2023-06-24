Edirne'de Ahır Yangını: Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı

Edirne'de bir çiftliğin ahırında çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE'de bir çiftliğin ahırında çıkan yangında çok sayıda büyükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

Yeniimaret Mahallesi Nazar Baba Sokak'taki bir çiftliğin ahırında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Polis ve itfaiye ekiplerine haber verilirken, çevrede oturanlar büyükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Ahırdan çıkarılan hayvanlar bölgeden uzaklaştırılırken, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahır ile 1 traktör ve zirai aletler kullanılamaz hale geldi.