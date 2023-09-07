Edirne'de Ağustos Ayında 72 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 72 kilo 712 gram uyuşturucu ile birlikte birçok illegal madde ele geçirildi.

Edirne'de ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 72 kilo 712 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos'ta il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 72 kilo 712 gram uyuşturucu, 88 kök Hint keneviri, 7 bin 170 makaron, 25 kilogram tütün, 315 elektronik sigara, 2 bin 390 ilaç, 212 sentetik ecza, 26 tabanca, 9 tüfek, 219 fişek, 12 kesici alet, 15 cep telefonu ele geçirildi, 67 bin 250 lira, 755 avro ve 9 araca da el konuldu.