Edirne'de Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Maddi Hasar Oluştu

Edirne'de üzerine ağaç devrilen otomobilde maddi hasar oluştu.

Meydan Mahallesi Su Terazisi Sokak'ta kökü çürüyen ağaç Nurali Bakar'a ait 22 HY 697 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine aracının yanına gelen Bakar, polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bakar, gazetecilere, ağacın devrilmesi nedeniyle otomobilinde maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Üzgün olduğunu belirten Bakar, "Ağacın kökü çürümüş ve aracımın üzerine düşmüş. Bana da komşular haber verdi. Aracımın yanından kısa süre önce ayrılmıştım." dedi.