Edirne'de acil polikliniğinde tartıştığı kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Keşan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinin bekleme salonunda çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Keşan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğinin bekleme salonunda çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, hastanede çıkan kavgada N.K, E.Ö'ye bıçak çekti. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Kavgada E.Ö, sağ elinden hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Keşan Devlet Hastanesi Güncel Haberler

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