Edirne'de AA fotoğraflarından oluşan '15 Temmuz' konulu sergi açıldı

Edirne'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Edirne 15 Temmuz Derneği tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde İletişim Başkanlığı ve AA katkılarıyla düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" adlı sergide 15 Temmuz konulu 40 fotoğraf sunuldu.

Sergiyi ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve Edirne 15 Temmuz Derneği Başkanı Veysel Güner'den bilgi aldı.

"Bazı insanların cepheye koşar gibi koştuklarını gördük"

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini söyledi.

Milletin 15 Temmuz gecesi vatanı için büyük bir kararlılık ortaya koyduğunu belirten Sezer, "'Söz konusu vatansa gerisinin bir anlamı yok' sözünün gerçekten de vücut bulduğu bir geceyi yaşadık. Vatan söz konusu olunca 7'den 70'e herkesin sokaklara döküldüğü, bazı insanların cepheye koşar gibi koştuklarını gördük. En değerli varlığı neyse onu feda ettiğini gördük." dedi.

Sezer, milletin vurulmak istenen prangalara itiraz ettiğini, çıplak ellerle tanklara ve ihanete "dur" dediğini vurguladı.

"Gelecek nesillere bunu aktarmalıyız

Milletin 7 düvel de gelse boyun eğmeyeceğini bir kere daha dünyaya gösterdiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"O gece Edirne'nin güzel insanları da bu direnişe ortak olmuşlar, sokaklara dökülmüşler. Cumhurbaşkanımızın 'millet iradesinden başka irade tanımam' sözü gerçekten de 15 Temmuz'da vücut bulmuştur. Biz hep söyleriz bu eğitimle olacak bir şey değildir. Anadolu irfanı dediğimiz, vatan sevgisi dediğimiz iman gibi bu milletin kalbine bu milletin genetiğine yerleşmiştir. O asla sökülmeyecektir.

Biz 3 bin yıldır devlet kurup, yıkılan devletin yerine yenisini kuran bir milletiz. Hiçbir zaman özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan vazgeçmemişizdir. İnsanlara da bunu 15 Temmuz vesilesiyle bir kez daha gösterdik, dünyaya da anlattık. Gelecek nesillere bunu aktarmalıyız."

Sezer, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin büyük badireler atlattığını aktararak, "Suriye tarafında kurulan kantonlar, terörün zirve yapması... Bunlar gelen planın uygulanmasından ibaretti. 15 Temmuz gerçekleşseydi büyük ihtimalle bir kukla devletle beraber, kukla yönetimle beraber devam edecekti. Bu işe gönül verenlere, katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Edirne 15 Temmuz Derneği Başkanı Güner de FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin vatanına, özgürlüğüne ve demokrasiye sahip çıktığını belirtti.

15 Temmuz'da milletin direnişini anlatan fotoğrafları sergilediklerini belirten Güner, "Allah bu günleri bir daha yaşatmasın. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Erdem Karaman, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, il protokolü, kurum müdürleri ve vatandaşlar da sergiyi gezdi.