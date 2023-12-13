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Edirne'de 91 şüpheli yakalandı

13 Aralık 2023 09:32 Güncelleme: 09:34 Abone Ol

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.