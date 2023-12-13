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Edirne'de 91 şüpheli yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 91 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Güvenlik Yakalama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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