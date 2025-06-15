Edirne'de 9 Kilo 900 Gram Altınla Yakalanan Moldova Uyruklu Zanlı Tutuklandı

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Edirne'de Moldova uyruklu bir kişi aracında 9 kilo 900 gram altın ile yakalanarak tutuklandı. Narkotik ve Kaçakçılık ekipleri, şüpheli araca yaptıkları operasyonla önemli bir uyuşturucu ve kaçakçılık olayını önledi.

Edirne'de aracında 9 kilo 900 gram ağırlığında 7 külçe altın ele geçirilen Moldova uyruklu zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Moldova vatandaşı Konstantin D. (29), adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında kent girişinde şüphelendikleri otomobili durdurmuş, Konstantin D. idaresindeki araçta arama yapmıştı. Ekipler, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 kilo 900 gram ağırlığında, 24 ayar 7 külçe altın ele geçirmiş, sürücüyü gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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