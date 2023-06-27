Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de sınır birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilmiş doktor, üsteğmen, astsubay ve memurlar bulunuyor.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır birlikleri, Üyüklüytatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarından meslekten ihraç edilmiş doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların olduğu 9 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.