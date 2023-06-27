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Edirne'de 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Edirne'de 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

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Edirne'de sınır birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Sınır birlikleri, Üyüklütatar köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarından meslekten ihraç doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların da olduğu 9 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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