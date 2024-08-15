Edirne'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan asayiş uygulamasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde Irak, Cezayir ve Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.