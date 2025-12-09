Edirne'de 82 yeni araç, jandarma ve emniyet teşkilatı hizmetine alındı

EDİRNE'de emniyet müdürlüğü ve jandarma teşkilatlarına tahsis edilen 82 araç için teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, devletin güvenlik noktasında hiçbir zaman tasarrufa gitmediğini belirterek, "Devletimiz güvenlik noktasında alınacak bütün tedbirleri maliyetine bakmadan her zaman almıştırö dedi.

Türkiye genelinde Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatı için hizmete alınan 9 bin 200 yeni araçtan, Edirne'ye tahsis edilen 82'si için tören düzenlendi. 52'sinin emniyet, 30'unun jandarma için tahsis edildiği araçların teslim töreni kentin tarihi Sarayiçi yarım adasında gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, hayırsever iş insanları ve emniyet personeli katıldı.

'DEVLET GÜVENLİK KONUSUNDA TASARRUF GİTMEMİŞTİR'

Törende konuşan Edirne Valisi Sezer, devletin güvenlik noktasında hiçbir zaman tasarrufa gitmediğini belirterek, "Bazen şunu söylüyorlar diyorlar ki; biz ekonomik olarak ve deprem dolayısıyla belli kısıtlamaların içerisindeyiz. Ama ne kadar kısıtlama olursa olsun bizim değişen suç türlerine, değişen suçlu profillerine daha dirençli olmamız için kendimizi yenilememiz lazım. Devletimiz güvenlik noktasında hiçbir zaman tasarrufa gitmemiştir. Devletimiz güvenlik noktasında alınacak bütün tedbirleri maliyetine bakmadan her zaman almıştır. Bugün sınır ötesinde de bunu yapıyor, sınır içerisinde de bunu yapıyor. Fakat bizler kolluk birimleri olarak vatandaşla iç içeyiz. Hepimiz mahallelerde dolaşıyoruz, iş adamlarıyla beraberiz, muhtarlarımızla beraberiz. Bu çorbada herkesin bir tuzu olsun isteriz. Bu çorbaya herkesin bir katkısı olsun. İnsanların güvenlik anlayışımızı paylaşmasını, ne düşündüğümüzü ve ne gördüğümüzü onların da hissetmesini istedik. Dolayısıyla 2 yıldır insanımızın bir teveccühü var. Yine malından arttırdığını, rızkından arttırdığını, 'bizim de bu çorbada, bu aşurede bizim de bir katkımız olsun' diye destek veriyorlar. Bunun azı-çoğu yok. Karınca misali, burada niyet önemli. Ben bu niyet içerisinde olan tüm hayırsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm odalarımıza, borsalarımıza teşekkür ediyorumö dedi.

'SAHADAKİ ETKİNLİĞİMİZ ARTACAK'

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da, yeni araçların Edirne'nin güvenliği ve halkın huzuru adına yürütülen çalışmalara büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ayhan, "Bu araçların her biri sahada daha hızlı hareket edebilme, daha etkin denetim yapabilme imkanı sağlayacak, kolluk kuvvetlerimizi sahadaki etkinliğini arttıracaktır. Modern teknolojiyle donatılmış bu araçlar sayesinde asayişten, trafik güvenliğine, uyuşturucudan organize suçlarla mücadeleye kadar tüm görev alanlarımızda daha hızlı ve etkin, sonuç odaklı çalışma yürüteceğizö diye konuştu.

'DEVLET VE VATANDAŞ İŞBİRLİĞİNİN GÜZEL ÖRNEĞİ'

İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş de, yeni araçların halkın huzur ve güvenliği tesisinde hizmet kalitesini arttıracağını kaydetti. Ermiş, "Edirne ilinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin tesisi esnasında hizmet kalitesinin arttırılmasına büyük katkı sağlayacak olan bu araçlar, başta İçişleri Bakanlığımızın, Edirne valiliğimizin ve hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle bugün envanterimize dahil edilmektedir. Devlet ve vatandaş iş birliğinin güzel bir örneği olan bu hizmetin gerçekleşmesine büyük emeği olan başta valimiz sayın Yunus Sezer'e, il özel idaresi genel sekreterimize, il genel meclis başkanımız ve üyelerine, ilçe kaymakamlarımıza, il ve ilçelerimizde görevli kolluk personelimize ve tüm hayırsever iş insanlarımıza şükranlarımı sunuyorumö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, araçların anahtarlarını jandarma ve emniyet personeline takdim etti.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Batuhan SEVER / EDİRNE,