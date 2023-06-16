Edirne'de 8 terör şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 FETÖ/PDY ile PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca, emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada haklarında yakalama kararı olan 39 kişiyi gözaltına aldı.