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Edirne'de 8 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de 8 terör şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

EDİRNE'de, jandarma ve hudut birlikleri tarafından, son 2 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'de, jandarma ve hudut birlikleri tarafından, son 2 haftada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, hudut birliklerinin de katılımıyla son 2 hafta içinde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Öte yandan, jandarma ekipleri, son 2 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsamında; UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan 15'i yabancı uyruklu, toplam 107 kişiyi yakaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Jandarma PKK Güncel Haberler

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