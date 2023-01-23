Edirne'de 8 tabancanın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı Güncel Haberler Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 8 tabanca ele geçirildi. Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 8 tabanca ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde takiplerindeki bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, 9 milimetre çapında 8 tabanca ile bu silahlara ait şarjör ele geçirildi. Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de 8 tabancanın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.