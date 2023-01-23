Edirne'de 8 tabancanın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Güncel Haberler
Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 8 tabanca ele geçirildi.
Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 8 tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde takiplerindeki bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, 9 milimetre çapında 8 tabanca ile bu silahlara ait şarjör ele geçirildi.
Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel