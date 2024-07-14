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Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Fas ve Filistin uyruklu göçmenler yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Kemal köyü ile Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de Fas ve Filistin uyruklu 8 düzensiz göçmen yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Göçmen Edirne Fas Politika Güncel Haberler

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