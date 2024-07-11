Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Lalapaşa'ya bağlı Doğanköy köyündeki denetimlerinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.