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Edirne'de 8 Ayda 3 Ton Uyuşturucu Yakalandı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 3 ton 360 kilogram uyuşturucu yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla mücadelede emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin önemli yakalamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 3 ton 360 kilogram uyuşturucu yakalandığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapıları ve kent genelinde uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Bu sene hem emniyet hem jandarma hem de gümrük muhafaza ekiplerimiz, önemli yakalamalar gerçekleştirdi. 8 ayda 1723 kilogram esrar, 505 kilogram kokain, 1022 kilogram skunk, 38 kilogram, 44 kilogram metamfetamin, 28 kilogram bonzai, 6 milyon 400 bin kök kenevir, 325 bin adet ecstasy ve 33 bin 160 sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 675 milyon liradır."

Sezer, 291 kilogram altın ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemenin de ele geçirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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