Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 8 Ayda 12 Bin 791 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 12 bin 791 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi. Vali Sezer, düzensiz göçle mücadele konusunda alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 12 bin 791 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Düzensiz göçle mücadele konusunda her türlü tedbirin alındığına dikkati çeken Sezer, "Hudut hattımızdaki 345 kilometrelik yolun 300 kilometresini yeniledik. Aynı zamanda hudut bağlantı yolları da gözden geçirildi. Elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve tüm teknolojik imkanları artırdık." dedi.

Sezer, düzensiz göçü önlemek amacıyla 16'sı sabit olmak üzere 107 noktada denetim ve kontrol yürütüldüğünün altını çizdi.

Söz konusu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Sezer, "8 ayda 451 organizatör yakalanırken 209'u tutuklandı. Geçen yıla göre tutuklamalarda yüzde 70'e yakın bir artış söz konusu. Göçmen kaçakçılığına karışan araçlarla ilgili de yoğun bir mücadele ortaya konuldu. 128'i bot, 2'si tekne olmak üzere toplamda 655 araç ele geçirildi. Bu sene 31 Ağustos itibarıyla 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalandı." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin sınır hattında ve kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiğini dile getiren Sezer, geçen yıla göre düzensiz göçmen trafiğinde yüzde 85 azalma olduğunu anlattı.

Vali Sezer, 8 ayda sınır hattından Bulgaristan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 363 terör örgütü üyesinin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

edirne

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak

Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 4-5 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi Yavuz Güney kimdir? Şehit J. Uzm. Çvş Yavuz Güney kaç yaşında, memleketi neresi? 4-5 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Alanya, Serik, Kepez elektrik kesintisi 4-5 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi
title