Edirne'de 720 Kilo Kaçak Çay Ele Geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 720 kilo 350 gram kaçak çay buldu. Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de bir araçta yapılan aramada 720 kilo 350 gram kaçak çay ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 36 çuval içinde toplam 720 kilo 350 gram kaçak Damiana çayı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler H.Y. ve S.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE