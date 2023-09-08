Edirne'de 72 yaşında ilkokul diploması alan kadın eğitimine devam etmek istiyor

Edirne'de açılan kursta okuma yazma öğrenen 72 yaşındaki Sevim Tara'nın azmi takdir topluyor.

Üç çocuk ve beş torun sahibi Tara, renkli kişiliği ve pozitif yapısıyla etrafındakilere örnek oluyor.

Edirne Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayarak ilkokul mezunu olan Tara, ortaokul, lise ve üniversite diploması almayı hedefliyor.

Tara, AA muhabirine, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocukluk yıllarında ailesinin okula göndermediğini belirtti.

Yıllarca okuma yazma bilmemenin zorluklarıyla karşılaştığını belirten Tara, "Okuma yazmayı bilseydim bir kitap okurdum, gazeteleri okuyup gündemi takip edebilirdim ama okuma yazma bilmeyince bir şey bilmiyorsunuz. Hastaneye gidiyorum doktorun odasını soruyorum tarif ediyorlar. Okuma yazma bilseydim sormadan bulabilirdim." dedi.

Okula gidememenin içinde ukde kaldığını anlatan Tara, araştırdıktan sonra Halk Eğitimi Merkezine gelerek kursa başladığını belirtti.

"Okumanın küçüğü, büyüğü, yaşlısı yok"

Tara, usta öğretici Aysun Çelmez'in kendisine yardımcı olduğunu, 3 aylık bir süreçte okuma yazma öğrendiğini vurguladı.

Bundan sonra da eğitimine devam edeceğini anlatan Tara, "Ortaokul, lise ve üniversite diploması almak istiyorum. Üniversitede okumayı çok istiyorum. İlkokula giden torunumla evde okumalar yapıyoruz, okuyunca beni alkışlıyor, bu beni mutlu ediyor. Okuma yazmayı öğrenince kendime geldim, kendimi dinç hissediyorum. Kaç yaşında olursanız olun kurslara gelin, okumanın küçüğü, büyüğü, yaşlısı yok." dedi.

"7'den 70'e herkese yardımcı oluyoruz"

Edirne Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Dinç de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2018'de başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında bugüne kadar Edirne'de 1000 kursiyerin okuma yazma öğrendiğini söyledi.

Okuma yazma bilmeyen ve öğrenmek isteyen herkese yardımcı olduklarını anlatan Dinç, "7'den 70'e herkese yardımcı oluyoruz. Bu yıl kursiyerlerimiz arasında olan Sevim teyzemiz çok azimli ve pozitif bir enerjisi var. Kendisi okuma yazma bilmeyenlere örnek oluyor. Öğrenmenin yaşının olmadığını topluma anlatıyor. Şu anda kendisi kursta ikinci kademe eğitimini aldı ortaokula kayıt olacak akabinde lise ve üniversite eğitimi almak istiyor. Hem torunlarına hem de topluma örnek olmak adına kendine bir misyon edinmiş bu bağlamda elimizden gelen desteği veriyoruz." sözlerine yer verdi.