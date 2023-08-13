Edirne'de 72 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

EDİRNE'de, polis tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu kapsamında durdurulan kamyonette 72 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu kapsamında takibe aldığı kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda kamyonette yapılan aramada valizler içerisinde 72 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü ve ele geçirilen uyuşturucu, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.