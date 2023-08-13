Edirne'de 72 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

EDİRNE'de polisin durduğu minibüste yapılan aramada 72 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen şüpheli minibüsü TEM Edirne gişeleri mevkisinde durdurup arama yaptı. S.Ç.'nin kullandığı araçta yapılan aramada, valizler içinde paketler halinde 72 kilo metamfetamin ele geçirildi. S.C. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)