Edirne'de 700 kök Hint keneviri ele geçirildi
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Süloğlu ilçesinde bir tarlada 700 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Edirne'de bir tarlada 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda, Süloğlu ilçesinde İ.B'ye ait tarlada 700 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili İ.B. gözaltına alındı.