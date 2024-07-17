Edirne'de 7 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 7 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimde merkeze bağlı Eskikadın köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Mısır ve Filistin uyruklu 7 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.