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Edirne'de 7 Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'de 7 Firari Hükümlü Yakalandı
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Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

EDİRNE'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, genel asayiş ve kamu düzenini sağlanması amacıyla 7 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Biri 32 yıl 2 ay 7 gün, diğerleri ise 3 yıl 9 aya kadar değişen hapis cezalarıyla aranan 7 hükümlü yakalandı. 7 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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