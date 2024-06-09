Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, göçmenlerin yanındaki şişme bot da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler merkeze bağlı Tayakadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı, yanlarındaki şişme bota el konuldu.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.