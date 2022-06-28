Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de Fas uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de Fas uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Sarıcapaşa Mahallesi Çukur Sokak'taki eski kooperatif binasının bahçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Fas uyruklu 7 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
AA / Gökhan Balcı - Güncel