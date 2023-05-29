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Edirne'de 7 Bin 750 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de 7 Bin 750 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Edirne'de 7 bin 750 elektronik sigara ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin üzeri ve çantaları arandı. Aramalarda 7 bin 750 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç, F.R.M, I.K.I, M.H.Y, S.B.N ve Z.A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edirne'de 7 bin 750 elektronik sigara ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin üzeri ve çantaları arandı.

Aramalarda 7 bin 750 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç, F.R.M, I.K.I, M.H.Y, S.B.N ve Z.A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Edirne Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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