Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 7 Bin 400 Kilogram Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda sahte deterjan üretimi yapan bir işletmeye baskın düzenlendi. Operasyonda 7 bin 400 kilogram sahte deterjan, dolum ve paketleme makineleri ele geçirildi.

Edirne'de polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 400 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte toz ve sıvı deterjan üretilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Depoda ve işletmeye ait araçta yapılan aramada paketlenmiş 7 bin 400 kilogram sahte deterjan, toz deterjan dolum makinesi, paketleme makinesi ve 2 terazi ele geçirildi.

Sahte deterjana el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü operasyon Edirne Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi! 8 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 8 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Merkez Bankası rezervi ne kadar? Merkez Bankası rezerv açıklandı mı, kaç milyar dolar oldu? Vize muafiyeti nedir? Vize muafiyeti olan ülkeler neler? Ankaragücü - İskenderunspor maçı ne zaman? Ankaragücü - İskenderunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title