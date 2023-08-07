Edirne'de 68 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 68 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 68 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Suriye, Mısır, Afganistan, Pakistan ve Fas uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.