Edirne'de 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

Edirne'de 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor
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Edirne'de 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Sarayiçi Er Meydanı'nda yoğun hazırlık çalışmaları sürüyor. Güreş alanı ve çevresinde düzenleme yapılırken, bu yıl etkinlikler kapsamında alışveriş ve lezzet çarşıları da kurulacak.

Edirne'de bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4-6 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Ev sahibi Edirne Belediyesi ekipleri, Sarayiçi Adası'nda bulunan er meydanı ve çevresinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüyor.

Güreşlerin yapılacağı çayır, pehlivan karşılaşmalarına uygun hale getirilirken, seyircilerin kullanacağı tribünlerde de hazırlıklar tamamlanıyor.

Bu kapsamda er meydanındaki çimler sulanarak bakım altına alındı, korkuluklar ve alan çevresindeki metal aksamlar boyandı. Ayrıca, başpehlivanlar ile Kırkpınar ağalarının heykelleri de temizlenerek boyandı.

Alana seyyar tuvalet ve duş kabinleri yerleştirildi.

Bu yıl ilk kez Kırkpınar etkinlikleri kapsamında alanda "Tarihi Kırkpınar Alışveriş Çarşısı" ile "Gastronomi ve Lezzet Çarşısı" kurularak, güreş izlemeye gelen ziyaretçilere alışveriş ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunulacak.

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı Saha Sorumlusu Hakan Savaşçı, AA muhabirine, Kırkpınar'a hazır olduklarını söyledi.

Yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade eden Savaşçı, sorunsuz bir organizasyon için tüm tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Çalışmalara aylar öncesinden başladıklarını belirten Savaşçı, "664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için belediye ekipleri tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi. Şu anda dualı çayırımızı suluyoruz. Çayırımız ve tribünler hazırlandı. Her noktada gerekli temizlikler yapıldı. Yine stat çevresinde de düzenlemeler gerçekleştirildi." dedi.

Savaşçı, tüm güreşseverleri Edirne'ye, Sarayiçi Er Meydanı'na beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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