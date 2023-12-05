Edirne'de 66 şüpheli yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 66 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.