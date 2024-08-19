Edirne'de 66 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 66 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü, merkeze bağlı Eskikadın köyü, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü ve Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 66 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.