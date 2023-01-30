Edirne'de 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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Edirne'de üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde yaptıkları denetimlerde E.D, Y.M, S.G, F.A, H.K ve Z.C.S'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel