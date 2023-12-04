Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 6 terör örgütü üyesi yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 6 terör örgütü üyesi yakalandı. Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK üyesi 3, terör örgütü FETÖ üyesi 2 ve terör örgütü MLKP üyesi 1 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları belirlendi.

Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 6 terör örgütü üyesi yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi 3, terör örgütü FETÖ üyesi 2 ve terör örgütü MLKP üyesi 1 kişiyi yakaladı.

Sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları öğrenilen zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title